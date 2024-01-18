Barclays, yatırım bankacılığı iş hacmini küçültüyor

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, yatırım bankacılığının genel iş hacmi içindeki payını küçültmeyi planlıyor.

WSJ'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Barclays CEO'su C. S. Venkatakrishnan, Barclays'in 20 Şubat'taki yıllık kazanç sunumu sırasında açıklayacağı bir yenilenmenin parçası olarak kaynaklarını İngiltere'deki tüketici kredilerine kaydırmak için çalıştığını belirtti.

Barclays'in zor durumdaki hisse fiyatı söz konusu olduğunda sorunun yatırım bankasında olduğunu söyleyen yatırımcılara kısmen katıldığını belirten Venkatakrishnan , "Teşhislerinde kısmen haklılar. O zaman tedavinin ne olduğunu sormak zorundasınız. Doğru değerlemeyi elde edebilmeniz için, bunun bankanızın oransal olarak daha küçük bir parçası olması gerekir.” ifadelerini kullandı.