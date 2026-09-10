Barclays'tan yen uyarısı: 150'li seviyelere dönebilir

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İngiliz bankası Barclays Plc, Japon yenindeki sert değer kazancının arkasındaki beklentilerin boşa çıkması halinde kurun dolar/yen paritesinde 150 seviyesine doğru yeniden yön değiştirebileceğini belirtti.

Aralarında Shinichiro Kadota'nın da bulunduğu Barclays stratejistlerinin perşembe günü yayımladığı nota göre, Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) daha hızlı faiz artışı beklentileri ve Japon emeklilik fonlarının yerel varlıklara yöneleceği spekülasyonları son ralliyi tetiklese de yeni baskılayan yapısal faktörler geçerliliğini koruyor.

Yen bir ayda yüzde 4 değer kazandı

Japon yeni, bu ay sergilediği yaklaşık yüzde 4'lük rallinin ardından şubat ayından bu yana en güçlü seviyelerine tırmanarak piyasalarda iyimser bir hava yarattı.

Gelecek haftaki BOJ toplantısında faiz artışı yapılacağı beklentilerinin güçlenmesi ve Japonya Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nun (GPIF) varlıklarını yerel piyasaya kaydırabileceği yönündeki söylentiler yene olan talebi artırdı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Japon politika yapıcıların atacağı adımlara ilişkin "oldukça iyi bilgiye" sahip olduğunu belirterek tüccarları Japon yenini destekleme kararlılığını test etmeye davet etmesi de piyasa takibindeki kritik gelişmeler arasında yer aldı. Yen, perşembe günü Asya işlemlerinde dolar karşısında 153,45 seviyelerine kadar tırmandı.

Kalıcı yükselişin önündeki engellere dikkat çekti

Barclays stratejistleri, teknik olarak 155 destek seviyesinin kırılmasının kısa vadede pariteyi düşüşlere açık hale getirdiğini kabul etmekle birlikte, yenin kalıcı şekilde değer kazanmasının önünde engeller bulunduğunu vurguladı.

Yen üzerindeki yukarı yönlü potansiyeli sınırlayan ve olası bir yön değişimini tetikleyebilecek temel unsurlar şu şekilde sıralandı:

Yüksek BOJ beklentileri: Yendeki değer artışının sürmesi için BOJ'un halihazırda oldukça yüksek olan piyasa beklentilerinin de ötesinde "şahin" bir sürpriz yapması gerekiyor.

GPIF fon akışları: Piyasanın, emeklilik fonu GPIF'in portföy değişim etkisini abartmış olabileceği; olası bir tahsis değişikliği gerçekleşmediği takdirde yenin sert bir düzeltmeye maruz kalabileceği ifade ediliyor.

Faiz farkları ve politik riskler: ABD-Japonya faiz farkları, Japon hisse senedi risk primi, Başbakan Sanae Takaichi'nin ekonomi politikalarına ilişkin endişeler ve yapısal yen satış akışları, kalıcı bir değer kazancının karşısındaki ana engeller olarak öne çıkıyor.