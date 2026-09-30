Barclays'ten ABD tahvilleri için %6 uyarısı: Kalıcı verimlilik rallisi uzun vadeli faizleri yükseltebilir

Barclays Capital ABD Faiz Araştırmaları Başkanı Anshul Pradhan'ın kaleme aldığı rapora göre, bu ay ABD tahvil piyasasında görülen satış dalgası, ekonomide kalıcı verimlilik artışı ihtimalini henüz tam olarak fiyatlamış değil. Pradhan, piyasaların mevcut yüksek nötr faiz seviyesini hala döngüsel bir hareket olarak okuduğuna dikkat çekerek, faizler üzerindeki asıl yukarı yönlü riskin verimliliğin yapısal olarak hızlanması olduğunu vurguladı.

Yapay zeka yatırımları nötr faizi yukarı taşıyabilir

Barclays Capital'in analizinin merkezinde teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı harcamaları yer alıyor. Kurumun hesaplamasına göre, bu yıl tek başına yapılacak harcama tutarının son üç yılın toplamına yaklaşması bekleniyor. Eğer bu yatırımlar ABD ekonomisinde kalıcı bir verimlilik sıçramasına dönüşürse, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha düşük seviyelere çekme gerekliliği azalacak. Bu durum da uzun vadeli politika faizi beklentilerinin yukarı revize edilmesine yol açacak.

30 yıllık faiz 23 yılın zirvesinde

ABD 30 yıllık Hazine tahvili faizi 28 Eylül'de %5,61'in üzerine çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Gösterge faiz, 2 Mart'ta gördüğü yıl içi dip seviyeden bu yana yaklaşık 100 baz puan yükselmiş oldu. Barclays Capital, uzun vadeli faizlerin kısa vadeli seviyelere doğru yakınsaması halinde %6 eşiğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu seviye en son Haziran 2000'de aşılmıştı.

Piyasa için üç kritik senaryo masada

Barclays Capital raporunda tahvil piyasasının geleceğine ilişkin üç ayrı yol haritası çizdi. İlk projeksiyonda yapay zeka yatırımlarının tetiklediği kalıcı verimlilik artışıyla birlikte uzun vadeli faizlerdeki yükseliş eğiliminin korunması öngörülüyor. İkinci senaryoda ise sermaye harcamalarının ivme kaybetmesi ihtimali ele alınıyor; bu tabloda büyümenin yavaşlayabileceği ve Fed'in yüksek faizde kalma zorunluluğunun azalabileceği, dolayısıyla orta vadeli tahvillerin görece daha fazla destek bulabileceği ifade ediliyor. Son senaryoda ise kamu maliyesi kaynaklı risklere odaklanılıyor. Artan faiz giderlerinin bütçe üzerindeki yükü ağırlaştırmasıyla yatırımcıların daha yüksek vade primi talep edebileceği ve bu baskının özellikle 10 ila 30 yıllık uzun vadelerde yoğunlaşabileceği kaydediliyor.