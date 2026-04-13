  Barclays'ten Asya merkez bankaları için faiz tahmini
Barclays'ten Asya merkez bankaları için faiz tahmini

Barclays FICC Research ekibinden dört analist, Orta Doğu çatışmasının sürdüğü ortamda Asya merkez bankalarının kısa vadede para politikalarını değiştirmeyebileceğini öngördü.

Barclays'ten Asya merkez bankaları için faiz tahmini
Singapur Merkez Bankası'nın (MAS) bu Salı günkü toplantısında politikayı sabit tutması bekleniyor. Analistler, MAS'ın enflasyon risklerinden ziyade aşırı negatif büyüme senaryolarına ilişkin kaygılarının ön planda olduğuna dikkat çekti.

Endonezya için ise doların rupiah karşısında Bank Indonesia'nın bu ayki toplantısı öncesinde sert değer kaybetmemesi halinde merkez bankasının faiz indirim döngüsünü hızla yeniden başlatmasının güç olacağını belirten Barclays, bu ay toplantı yapacak olan Tayland ve Filipinler merkez bankalarının da politikalarını değiştirmeden koruyacağını öngördü.

