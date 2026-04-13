Barclays'ten Asya merkez bankaları için faiz tahmini

Singapur Merkez Bankası'nın (MAS) bu Salı günkü toplantısında politikayı sabit tutması bekleniyor. Analistler, MAS'ın enflasyon risklerinden ziyade aşırı negatif büyüme senaryolarına ilişkin kaygılarının ön planda olduğuna dikkat çekti.

Endonezya için ise doların rupiah karşısında Bank Indonesia'nın bu ayki toplantısı öncesinde sert değer kaybetmemesi halinde merkez bankasının faiz indirim döngüsünü hızla yeniden başlatmasının güç olacağını belirten Barclays, bu ay toplantı yapacak olan Tayland ve Filipinler merkez bankalarının da politikalarını değiştirmeden koruyacağını öngördü.