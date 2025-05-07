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Barclays'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini

Barclays, Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artışı tahminini 2026 Ocak'a öteledi.

Haber Merkezi
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Barclays'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini
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Barclays, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki faiz artışı tahminini Temmuz 2025'ten ocak 2026'ya öteledi.

İngiltere Bankası ekonomistleri, üç aylık Görünüm Raporu'nda BoJ'un politika rehberliğinde yaptığı ayarlamayı ve özellikle büyümeye yönelik tahminlerindeki düşüşü buna neden olarak gösterdi.

BoJ'un yeni rehberliği ve tahmin revizyonları göz önüne alındığında, Barclays ayrıca faiz oranına ilişkin projeksiyonunu %1,25'ten %1,00'a düşürdü. Ancak ekonomistler, tarifelere, döviz kuruna ve enflasyona bağlı olarak Barclays'ın 2025 içinde BoJ'un faiz artırımı yapma olasılığının hala makul olduğunu belirtiyorlar.

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