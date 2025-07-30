Barclays’ten petrol için aşırı yükseliş uyarısı: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik Trump’ın Moskova’ya sert çıkışı petrolü hareketlendirdi.

Ham petrol fiyatları bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes arayışında Rusya’ya karşı daha sert bir tutum sergilemesinin ardından yükselişe geçti. Ancak Barclays, fazla yükseliş beklentisine karşı uyarıda bulundu.

Trump’un yaptırım açıklamaları petrolü oynattı

Başkan Trump, Rusya’nın Ukrayna ile olası bir ateşkes anlaşmasına varması için süreyi kısalttı. Aksi takdirde ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Barclays analistleri 30 Temmuz tarihli notlarında şöyle dedi:

"İlk 50 günlük sürenin 15. gününde, Trump dün Rusya’ya anlaşma yapması için sadece 10 gün daha vereceğini belirterek başlangıçtaki süreyi yarıya indirdi."

Petrolde ibre yukarı çevrildi

Türkiye saatiyle 15.15’te, Brent vadeli işlemleri %0,2 artışla varil başına 71,89 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri ise %0,3 artışla varil başına 69,43 dolara çıktı.

Her iki kontrat da salı günü 20 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyede kapanış yaptı. Fiyatlar %3’ten fazla artış gösterdi.

Barclays: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor

Barclays şu açıklamayı yaptı:

"Bu durum, jeopolitik gerilimlerin ortadan kalkmadığı ve petrol fiyatları üzerinde asimetrik yukarı yönlü riskler oluşturmaya devam ettiği görüşümüzü güçlendiriyor. Başkan Trump’ın Rusya’ya karşı sabrı tükeniyor gibi görünüyor. Petrol piyasaları da olası bir arz kesintisi ihtimaline bir ölçüde tepki verdi."

Senatör Lindsey Graham, Rusya ekonomisi için ’Balyoz’ olarak nitelendirdiği, Rus petrol ihracatını hedef alan bir yaptırım tasarısı Senato’ya sunuldu. Trump’ın benzer bir etkiyi yaratmak için başkanlık kararnamesi kullanması mümkün.

Bununla birlikte, banka Rusya’ya karşı hangi spesifik politika önlemlerinin açıklanacağının hala net olmadığını belirtti. "Bu nedenle şu anda dengeler üzerindeki potansiyel etkiyi ölçmeye çalışmayacağız. Bunun yerine, geçen yılın sonlarında belirttiğimiz görüşümüzü tekrarlıyoruz:

Avrupa veya Orta Doğu’daki yüksek jeopolitik gerilimler nedeniyle olası bir arz kesintisi, petrol piyasaları için ikili bir sonuç doğurabilir."

Barclays şunları ekledi:

"Bununla birlikte, şu anda Rus arzında sürekli ve önemli bir kesinti olasılığına çok yüksek bir ihtimal verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Etkiyi azaltabilecek çeşitli faktörler var."