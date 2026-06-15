Barış, Japonya Merkez Bankası'nın faiz planını değiştirir mi?

BoJ'un eski baş ekonomisti Seisaku Kameda, artan fiyat baskıları göz önüne alındığında BoJ'un Salı günü kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltmesinin beklendiğini belirtti. Bu adımın, Orta Doğu'daki savaş olmasaydı başlangıçta Nisan ayına planlandığını da sözlerine ekledi.

Kameda, barış anlaşmasının boğazın sorunsuz biçimde yeniden açılmasını sağlaması halinde BoJ üzerindeki beklentiden daha hızlı faiz artışı yoluyla enflasyonla mücadele baskısını bir ölçüde azaltabileceğini ifade etti. Ancak Kameda, "Bu durum BoJ'un yılda yaklaşık iki kez faiz artırarak hâlâ düşük seyreden reel borçlanma maliyetlerini yukarı çekme ve para politikasını normalleştirme planını değiştirmeyecek" dedi.

Başkan Kazuo Ueda'nın enfekte karaciğer kisti nedeniyle hastanede tedavi görmesi sebebiyle iki günlük toplantıya katılamaması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, 16 Haziran'da toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Kameda, Uchida'nın BoJ'un faiz artırmayı sürdürme kararlılığını yinelemesini, ancak Orta Doğu'daki belirsizlik devam ettiğinden bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin açık ipuçları vermekten kaçınmasını beklediğini söyledi.