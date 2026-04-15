Barış umudu göründü, petrol düşüşünü sürdürdü: 100 doların altında...

ABD’de mayıs ayı teslimatlı ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,88 düşüşle 90,4 dolara geriledi. Uluslararası gösterge Brent petrolün Haziran teslimatlı vadeli kontratları ise yüzde 0,31 kayıpla varil başına 94,47 dolara düştü.

Beyaz Saray’dan bir yetkili Salı günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin değerlendirildiğini ancak henüz resmi bir takvimin belirlenmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha sonra New York Post’a göre görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” İslamabad’da gerçekleşebileceğini ifade etti.

Görüşmelerin yeniden ivme kazanması, iki haftalık ateşkes süresi dolmadan önce Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin daha önce çıkan haberlerin ardından gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Salı günü yayımladığı raporda, “Hürmüz Boğazı üzerinden akışların yeniden başlaması, enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmada en önemli değişken olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Goldman Sachs, Çarşamba günü yayımladığı notta, boğazdan geçen petrol akışının hâlâ sınırlı kaldığını ve normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’una ulaştığını; dört günlük hareketli ortalamaya göre bunun günlük yaklaşık 2,1 milyon varil seviyesine denk geldiğini ifade etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD’nin İran limanlarını hedef alan ablukası, kalan akışlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. ABD, ilk 24 saat içinde bazı gemilerin geri döndüğünü bildirirken, İran dışındaki limanlar üzerinden transit geçişlerin sürdüğünü açıkladı.

Goldman, Orta Doğu’daki ham petrol üretimindeki kesintilerin başlangıçta korkulduğu kadar ciddi görünmediğini de belirtti. Mart ayında Basra Körfezi’nde ortalama günlük üretim kesintisinin yaklaşık 8 milyon varil seviyesinde olduğunu tahmin eden banka, bu rakamın önceki beklentilerin ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın günlük 10 milyon varil tahmininin altında kaldığını; bunun kısmen depolama kullanımının artması ve tankerlerde tutulan petrol miktarının yükselmesinden kaynaklandığını kaydetti.