Batarya üretici AESC’den halka arz hazırlığı

Japon batarya üreticisi AESC'nin de halka arza hazırlandığı belirtildi. Bloomberg'in haberine göre kısa süre önce 1 milyar dolarlık finansman turunu tamamlayan şirket ABD'de halka açılmayı planlıyor.

Habere göre Japonya merkezli şirket milyarlarca dolar değerinde bir C Serisi tur için danışmanlarla birlikte çalışmalar yürütüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar AESC'nin bu süreç sonunda ABD'de halka açılmak amacıyla aralarında küresel otomobil üreticilerinin de bulunduğu yatırımcılarla görüştüğünü belirtti. Habere göre halka arz konusunda henüz nihai bir karar verilmedi.

Merkezi Japonya'da bulunan şirketin operasyonlarının önemli bölümü bu ülkede yürütülürken şirketin Çin ile de yakın ilişkileri bulunuyor.

Şirket 2007 yılında Nissan ve NEC arasında bir ortak girişim olarak kuruldu. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Lei liderliğindeki Çinli enerji teknolojisi şirketi Envision, 2018 yılında AESC'nin kontrol hissesini satın aldı. Nissan da azınlık hissesini korudu.

Şirketin ABD'de halka arz sürecinde Çin ile olan bağlarının risk oluşturabileceği değerlendirilirken, Bloomberg'e konuşan kaynaklar Envision'ın sahipliğinin değişim gösterip göstermeyeceği konusunun henüz netleşmediği de ifade edildi.