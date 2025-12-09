  1. Ekonomim
BBVA: Çin’in dış yatırımları Küresel Güney’e kayıyor

BBVA Research’in yayımladığı rapora göre Çin’in dış doğrudan yatırımları jeopolitik riskler ve korumacılık nedeniyle yeniden şekilleniyor.

Yatırımlar, artan denetim baskısı sonucu Kuzey Amerika ve Avrupa’dan uzaklaşarak Küresel Güney’e yöneliyor. 2025’in ilk yarısında toplam ODI gerilerken, Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerine yapılan yatırımlar yükseliş gösterdi. Asya en büyük yatırım merkezi konumunu korurken, Afrika ikinci sıraya yükseldi.

Raporda yatırımların kritik kaynakların güvence altına alınmasına odaklandığı, metal madenciliği, enerji ve ulaştırma sektörlerinin öne çıktığı belirtildi. Özel sektör şirketleri yüksek büyüme alanlarında başlıca yatırımcı konumunda bulunuyor. Bu şirketler hız ve risk azaltma amacıyla Greenfield projeler yerine birleşme ve satın almaları tercih ediyor.

BBVA, yapısal baskılar nedeniyle gelecekte ASEAN, Orta Doğu ve Latin Amerika’nın yeni merkezler olarak öne çıkacağını vurguladı. Stratejik sektörlerdeki yatırımların küresel ölçekte yenilikçi bir endüstriyel dönüşümü destekleyeceği ifade edildi.

