BBVA: Küresel piyasalarda resesyon riski düşük seyretmeye devam ediyor

BBVA Research, ABD ve Euro Bölgesi'ndeki günlük finansal değişkenleri analiz ederek oluşturduğu piyasa temelli resesyon olasılığı modelinin sonuçlarını paylaştı. Geliştirilen modeller aracılığıyla varlık sınıfları üzerinden yapılan tahminler, piyasa sinyallerinin resmi resesyon tarihlerini önceden belirleme konusunda güçlü bir öngörü yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda öne çıkan en kritik bulgu, geçen yılın Nisan ayında gümrük tarifesi şoklarıyla kısa süreliğine yükselen risklerin ardından, güncel verilerin resesyon olasılığının hala düşük seviyelerde kaldığını göstermesi oldu. Piyasadan gelen sinyaller, küresel ekonominin mevcut stres faktörlerine rağmen direncini koruduğuna işaret ediyor.

Piyasa temelli tahminlerde kullanılan öncü göstergeler bölgelere göre farklılık gösteriyor. ABD tarafında S&P 500 endeksi ve yüksek getirili (High Yield) tahvil marjları en güçlü sinyalleri verirken, Euro Bölgesi'nde ise yüksek getirili tahvillerle birlikte İtalya ile Almanya arasındaki tahvil getiri farkları (spread) resesyon olasılığını belirleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor.