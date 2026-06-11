BBVA Research: Çin ekonomisinde iç dinamikler öne çıkıyor

Çin ekonomisinin iç talep odaklı yapısı sayesinde, İran'daki savaşın ülkenin ekonomik büyümesi ve enflasyonu üzerindeki etkisinin diğer Asya ekonomilerine kıyasla sınırlı kaldığı bildirildi.

BBVA Research tarafından yayımlanan raporda, ekonomik açıdan "güçlü arz ve zayıf talep" dengesinin sürdüğü belirtildi. Arz tarafında Çin'in bir imalat fabrikasından imalat gücüne dönüştüğü ifade edilirken, talep tarafındaki sönük perakende satışların ulusal sübvansiyonların azalan etkisinden kaynaklandığı aktarıldı. Sabit varlık yatırımlarındaki zayıflığın ise temel olarak konut piyasasındaki çöküş ve borç azaltma kampanyalarından kaynaklandığı kaydedildi.

Kurum, Çin için 2026 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu. Bu tahminin, yetkililerin mart ayındaki "iki seans" toplantılarında açıkladığı yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasındaki büyüme hedefiyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca 2027 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,2 olarak korundu.

Raporda, Çin'in 2026 yılı tüketici fiyat endeksi tahmini yüzde 1,2'ye, üretici fiyat endeksi tahmini ise yüzde 1,4'e yükseltildi.

Çin Merkez Bankasının diğer büyük merkez bankalarına benzer şekilde "bekle-gör" tutumu içinde olduğunu belirten analistler, yılın geri kalanında herhangi bir faiz indirimi veya zorunlu karşılık oranı indirimi öngörmediklerini ifade etti. Raporda ayrıca, Donald Trump'ın Çin ziyareti sayesinde jeopolitik risklerin de kısmen azaldığına dikkat çekildi.