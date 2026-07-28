BBVA Research: Fed faiz koridorunu sabit tutmaya hazırlanıyor

Ekonomik verilerin yön tayin etmekte zorlandığı bir dönemde, BBVA bünyesinde stratejik analizler üreten BBVA Research, Fed politika adımlarına yönelik tahminlerini netleştirdi. Yapılan son makroekonomik projeksiyonlar, para otoritelerinin mevcut ekonomik dengeleri sarsmamak adına borçlanma faizini mevcut bantta tutarak pas geçeceğine işaret ediyor.

Mevcut koridorun korunması bekleniyor

Finansal piyasaların kilitlendiği kritik zirve öncesinde, küresel oyuncuların pozisyon almaları hız kazandı. BBVA bünyesinde faaliyet gösteren BBVA Research ekibinin paylaştığı öngörülere göre, Fed faiz oranlarının mevcut durum olan %3,50-%3,75 seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. Bu adımın, enflasyon görünümündeki belirsizlikler ve iş gücü pazarındaki son sinyaller doğrultusunda temkinli kalma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Karar mekanizmalarının aceleci bir gevşemeden kaçınarak makroekonomik verileri gözlemlemeyi sürdüreceği beklentisi, tahvil piyasalarındaki getiri eğrisini de doğrudan şekillendiriyor. Finansal istikrarı korumak adına atılacak bu pas geçme adımı, para arzının kontrol altında tutulması ve tüketim eğilimlerinin dengelenmesi açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Küresel likidite akışını doğrudan yöneten bu karar, gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye hareketlerinin yönünü de önümüzdeki aylarda belirleyecek ana unsur olarak görülüyor.

Küresel piyasalarda gözler Fed kanadından gelecek mesajlarda

Faiz oranlarının sabit tutulacağı beklentisi piyasa aktörleri tarafından büyük oranda satın alınmış olsa da, asıl hareketliliğin karar sonrasında yapılacak açıklamalarla yaşanması bekleniyor. Yatırımcılar ve portföy yöneticileri, önümüzdeki aylarda izlenecek gevşeme ya da sıkılaşma adımlarına dair ipuçlarını yakalayabilmek için Fed yetkililerinin satır aralarını inceleyecek. BBVA ve BBVA Research tarafından yapılan analizlerde, mevcut oranların korunması durumunda pazar aktörlerinin dikkatini tamamen büyüme verilerine ve istihdam göstergelerine çevireceği öngörülüyor. Sıkı para politikasının ne kadar daha devam edeceğine yönelik yapılacak yönlendirmeler, döviz kurlarından emtia fiyatlarına kadar geniş bir yelpazede oynaklığı tetikleme potansiyeli taşıyor.