BBVA Research, Fed için faiz tahminini açıkladı

BBVA Research, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinin yıl sonuna doğru ekonomide beklenenden daha zayıf bir tabloyu teyit ettiğini, buna karşın ABD tüketicisinin 2026'ya girerken dayanıklılığını koruduğunu vurguladı.

BBVA'ya göre iş gücü piyasasından gelen sinyaller karışık ve oynak kalmayı sürdürürken, genel görünüm istikrarlı ancak kırılgan bir tabloya işaret ediyor. Bu durum, Fed'in istihdam hedefi açısından aşağı yönlü riskleri gündemde tutuyor.

Mart ayında manşet enflasyondaki yükselişin, Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun etkisiyle benzin fiyatlarında aylık bazda görülen %21,2'lik sert artıştan kaynaklandığına dikkat çekildi. Finansal piyasalarda ise jeopolitik tansiyonun mart ayındaki zirve seviyelerden gerilemesiyle birlikte faiz artışı endişelerinin kısmen geri çekildiği ifade edildi.

BBVA Research, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu hafta politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakmasını ve devam eden riskler nedeniyle temkinli, veri odaklı yaklaşımını korumasını bekliyor.