BBVA'nin karında yüzde 24'lük artış

İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA yılın ikinci çeyreğinde net karını yüzde 24 artırdı
Banka ikinci çeyrekte 2,03 milyar euro kar etti. Geçen yılın aynı döneminde kar 1,63 milyar euro olmuştu.
Ekonomist ve analistlerin beklentisi ise 1,83 milyar euro kar elde edeceği yönündeydi.
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