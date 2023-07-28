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BBVA'nin karında yüzde 24'lük artış

Dünya önde gelen bankalarından İspanyol BBVA, net karını yüzde 24 artırmayı başardı.

Haber Merkezi
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İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA yılın ikinci çeyreğinde net karını yüzde 24 artırdı

Banka ikinci çeyrekte 2,03 milyar euro kar etti. Geçen yılın aynı döneminde kar 1,63 milyar euro olmuştu.

Ekonomist ve analistlerin beklentisi ise 1,83 milyar euro kar elde edeceği yönündeydi.