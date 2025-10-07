BBVA’nın Türk CEO’sundan ‘kirli oyun’ iddiası! İspanyol bankası ile birleşme krizi derinleşiyor

İspanya bankacılık sektöründe aylardır süren devralma mücadelesi yeni bir krize dönüştü. BBVA, 17 milyar euroluk düşmanca satın alma teklifini engellemeye çalışan rakibi Banco Sabadell’i “etik dışı kirli yöntemlere başvurmakla” suçladı.

Devralma süreci piyasa düzenleme kurumuna taşındı

BBVA, Sabadell çalışanlarının hissedarları etkileyerek devralma teklifine katılımı önlediğini ileri sürdü. Banka, bu gerekçeyle konuyu İspanya piyasa düzenleme kurumuna (CNMV) taşıdı.

BBVA’nın Türk CEO’sundan ‘kirli oyun’ iddiası

BBVA CEO'su Onur Genç, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bu süreç boyunca çatışma istemedik ama bu durum gerçekten ciddi. Bir hissedar teklife katılmak istiyor ve siz onun hayatını zorlaştırıyorsanız, bu hissedarın özgürlüğünü elinden almak demektir” ifadelerini kullandı.

İki banka karşı karşıya geldi

BBVA'nın teklifi, Sabadell hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasının devralınmasını hedefliyor. Teklif kapsamında her 4,8376 Sabadell hissesi karşılığında bir BBVA hissesi öneriliyor. Sabadell hissedarlarının karar vermesi için 10 Ekim'e kadar süreleri bulunuyor.

Sabadell suçlamaları reddetti

Sabadell tarafı ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bankadan yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın hissedarların belge almasını engellediği iddiası doğru değildir. Düzenleyici kurumla yakın işbirliği içindeyiz ve herhangi bir engel rapor edilmedi” denildi.

Hissedarlardan “sistem çöktü” diyerek ek ücret talep edildi

BBVA'nın iddiasına göre bazı Sabadell şubelerinde çalışanlar, hissedarlara “BT sistemleri çöktü” diyerek işlem yapmayı reddetti ya da belgeleri düzenlemek için ek ücret talep etti. Genç, bu tür olayların “yaygın" hale geldiğini öne sürerek, hissedarları doğrudan BBVA şubelerine yönlendirdiklerini belirtti.

İspanya'da siyasi direnç

Süreç yalnızca bankalar arasında değil, siyasette de gerilime yol açtı. İspanya'nın Sosyalist liderliğindeki hükümeti, birleşmeye karşı olduğunu daha önce açıkça belirtmişti. Madrid yönetimi, BBVA devralmayı tamamlasa bile, üç yıl boyunca Sabadell ile birleşmeye izin vermeyeceğini açıkladı.

Bu durum, BBVA'nın planladığı 900 milyon euroluk maliyet tasarrufu hedefini riske atıyor. Sabadell ise bu tasarrufun 750 milyon euroyu geçmeyeceğini ve en az yedi yıl süreceğini savunuyor.

Birleşmenin tamamlanması durumunda BBVA, CaixaBank'tan sonra İspanya'nın ikinci en büyük bankası konumuna gelecek. Ancak teklifin geçerli olabilmesi için Sabadell hisselerinin en az yüzde 30'unun devralınması gerekiyor.

Bu oran aşılırsa BBVA'nın iki seçeneği var: Ya girişimden vazgeçecek ya da kalan hissedarları ikna etmek için tamamen nakit teklif sunacak.

Sabadell CEO'su César González-Bueno, BBVA'nın hisselerin yüzde 30'undan azını almasının “önemli bir ihtimal” olduğunu söyledi. Onur Genç ise kurumsal yatırımcılardan “çok net destek" aldıklarını belirterek, "Yüzde 50'yi geçeceğimize ve anlaşmayı tamamlayacağımıza eminiz" dedi.

Sokaklarda reklam savaşı

Her iki banka da İspanya genelinde reklam kampanyalarıyla hissedarları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Sabadell, bağımsız kalmanın hissedarlara daha yüksek temettü sağlayacağını savunuyor. BBVA ise birleşmenin “ölçek ekonomisi” ve maliyet avantajı yaratacağını öne sürüyor.

Sabadell yönetim kurulu, bu hafta BBVA'nın teklifindeki yüzde 10'luk artırımı reddederek, teklifi "değer yıkıcı ve belirsizliklerle dolu” olarak nitelendirdi.