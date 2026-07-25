BCA Research uyardı: Çin ekonomisi önümüzdeki 6 ila 9 ayda ivme kaybedecek

Küresel piyasaların odağındaki Çin ekonomisine yönelik karamsar öngörülere bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en önemli makroekonomik araştırma kurumlarından BCA Research, Çin'in ekonomik büyüme performansının önümüzdeki 6 ila 9 aylık zaman diliminde ciddi bir yavaşlama eğilimine gireceğini duyurdu. Pekin yönetiminin piyasaları canlandırmak adına attığı agresif adımlara rağmen, ülkenin iç dinamiklerindeki yapısal tıkanıklıkların büyüme oranlarını aşağı çekeceği belirtildi.

Mali teşvikler yapısal krizlerin gölgesinde kaldı

BCA Research tarafından hazırlanan stratejik analiz raporunda, Çin hükümetinin hız kazanan kamu ve mali harcamalarının tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. Hükümetin ekonomiye enjekte ettiği milyarlarca dolarlık teşvik paketlerinin, piyasadaki derin yaraları sarmaya yetmediği görüldü. Kurum; iç piyasadaki zayıf kredi iştahının, finans sektörünün ve reel sektörün nakde olan mesafeli duruşunun büyümeyi doğrudan prangaya vurduğunu ifade etti.

Üç büyük sorun büyümeyi baskıladı

Raporda, Çin'in önümüzdeki iki çeyrek boyunca yakasını bırakmayacak üç temel problem mercek altına alındı. Bunların ilki, yıllardır bir türlü çözülemeyen ve inşaat sektörünü durma noktasına getiren süregelen emlak krizi olarak öne çıktı.

Emlak sektöründeki bu eriyişe, küresel talepteki daralma nedeniyle hız kesen ihracat rakamları eşlik etti. Son olarak, hem bireysel tüketicilerin hem de kurumsal şirketlerin borçlanma eğiliminden kaçınmasıyla tetiklenen zayıf kredi talebi, Pekin’in tüm canlandırma çabalarını gölgede bıraktı.

Küresel piyasalar olumsuz etkilendi

BCA Research analizinde, Çin’in üretim ve tüketim çarklarındaki bu yavaşlamanın sadece Asya kıtasıyla sınırlı kalmayacağı, küresel emtia ve enerji piyasalarında da talebi düşüreceği kaydedildi. Önümüzdeki 9 ay boyunca Çin ekonomisinden gelecek zayıf sinyallerin, dünya genelindeki büyüme projeksiyonlarının da yeniden revize edilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.