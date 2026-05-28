“Bedava” aslında tuzak mı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Tüketiciler, ücretsiz ya da bedava ürünlere ve hizmetlere karşı sanıldığından çok daha savunmasız kalıyor. “Zero Price Effect” (Ücretsiz etkisi) olarak bilinen durum, insanların mantıksız olsa bile ücretsiz ürün ve hizmetlere yöneldiğini gösterirken; dijital platformların ücretsiz deneme, ücretsiz dönem ya da otomatik yenileme stratejileri abonelik ekonomisinin büyümesinde kritik rol oynuyor.

“İlk ay ücretsiz”, “ücretsiz kargo”, “1 alana 1 bedava” ya da “7 gün ücretsiz deneme” gibi kullanımlar herkesin karşısına çıkıyor. Dijital ekonominin hemen hemen her alanında kullanılan bu seçenekler yalnızca pazarlamanın alanı değil; tüketici psikolojisini de doğrudan hedefleyen davranışsal ekonomi araçları olarak dikkat çekiyor.

Ödül algısı

Davranışsal ekonomide Kristina Shampanier, Nina Mazar ve Dan Ariely’nin 2007 yılında yayımlanan “Zero as a Special Price” (Sıfır Fiyat Etkisi) başlıklı çalışması, insanların ücretsiz ürünlere irrasyonel biçimde yöneldiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, fiyat “sıfıra” indiğinde tüketicilerin karar alma mekanizması değişiyor ve ekonomik fayda hesabı ikinci plana atılıyor. “Bedava”, yalnızca ucuz olarak kalmıyor, aklın çalışma şeklini de değiştirerek “bir ödül algısı” yaratıyor.

Araştırmada tüketicilere farklı fiyat kombinasyonları sunulduğunda, küçük fiyat avantajı sağlayan seçenekler yerine ücretsiz ürünlerin açık ara daha fazla tercih edildiği görüldü. Akademisyenlere göre bunun nedeni, “sıfır risk” hissinin beynin ödül mekanizmasını tetiklemesi oldu.

Ürün bedava ama özellikleri ücretli

Günümüzde dijital platformların büyük bölümü tam olarak bu psikoloji üzerinden işliyor. Birçok platformun ücretsiz deneme üyelikleri, kullanıcıyı öncelikle sisteme dahil etmeyi hedefliyor. Ardından da alışkanlık, otomatik yenileme ve içerik bağımlılığı devreye giriyor.

Kullanıcının platforma bağlanması yalnızca içerikle sınırlı kalmıyor. “Freemium” modeli de denilen yapıda, temel hizmet ücretsiz sunularak farklı ya da “daha işe yarar” özellikler ücretli hale getiriliyor. Birçok mobil uygulama ve oyun da bu modeli kullanıyor.

Unutuluyor!

“The Psychology of Subscription Models” (Abonelik Modellerinin Psikolojisi) çalışmasına göre de ücretsiz denemeler ve otomatik yenileme sistemleri tüketicilerin abonelikleri iptal etmesini zorlaştıran en önemli araçlardan biri haline geldi.

Çalışmada, tüketicilerin önemli bölümünün ücretsiz deneme süresini iptal etmeyi unuttuğu ve aboneliklerin büyük kısmının “pasif devamlılık” yani kullanılmayan ancak ücreti ödenen şekilde sürdüğü belirtiliyor.

Araştırmada dikkat çeken bir abonelik şekli de kaybetme korkusu üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar, bir hizmeti kullanmasalar bile erişimi kaybetmek istemediği için aboneliklerini sürdürüyor. Özellikle dijital platformlarda kişiselleştirilmiş öneriler, günlük bildirimler ve “kaçırma korkusu” tüketici davranışını şekillendiriyor.

Abonelik sistemi büyüyor

Uzmanlara göre “bedava etkisi”, yalnızca bireysel harcamaları değil, küresel abonelik ekonomisinin büyümesini de açıklıyor. Tüketici açısından maliyet sıfır görünse bile şirketler için asıl önemli olan kısım, kullanıcıyı sisteme dahil ederek uzun vadede sistemde kalarak ödeme alışkanlığı kaybetmemek oluyor.

Bu nedenle “ücretsiz” ürün ve hizmetler yalnızca bir fiyatlama politikası ya da indirim değil; nöropsikoloji, davranışsal ekonomi ve veri analitiğinin birleştiği güçlü bir tüketim stratejisi oluyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş kampanyaların yaygınlaşmasıyla birlikte “bedava” modeli giderek daha da büyüyen bir alan haline gelecek. Özellikle dijital platformlar, kullanıcı davranışlarını analiz ederek hangi tüketicinin ücretsiz tekliflere daha duyarlı olduğunu tahmin ederek, abonelik ekonomisini daha etkin kullanacak.