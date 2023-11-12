Bekarlar Günü bereketi

Çin'de çevrimiçi alışveriş festivaline dönüşen "11 Kasım Bekarlar Günü"nde 80 miyon ürün yılın en düşük fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu. Festivale e-ticaret devi Alibaba ve rakibi Jing Dong öncülük ediyor.

Çevrimiçi alışveriş platformu Alibaba'dan yapılan açıklamada, 11 Kasım gece yarısı itibarıyla, kampanyaya katılan markalardan 402'sinin 100 milyon yuan (yaklaşık 13,9 milyon dolar) satış eşiğini aştığı, 38 bin markanın satışlarının geçen yıla göre yüzde 100 artış kaydettiği aktarıldı.

Alibaba'nın rakibi Jing Dong da yaptığı açıklamada, satış platformu JD.com'da bu yıl Bekarlar Günü kampanyasının satış ve siparişlerin hacmi ile kullanıcı katılımı açısından "tüm zamanların rekorunu kırdığı" belirtildi.

Açıklamada, bu yıl kampanyaya katılan markalardan 60'ının 1 milyar yuan (139 milyon dolar) satış eşiğini aştığı, 20 bin markanın ise satışlarının geçen yıla kıyasla 3 kat arttığı kaydedildi.

Bekarlar Günü alışveriş festivalindeki satışlar, Çin'de tüketici harcamalarının ve ülke ekonomisinin genel durumunun barometresi olarak değerlendiriliyor.