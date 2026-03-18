Beklentiler netleşti: Fed'in faiz kararı ne olur?

Federal Reserve'ün (Fed) politika belirleyicilerinin bu hafta referans faiz oranını 3.5%-3.75% aralığında sabit tutması bekleniyor. Fed yetkililerinin aynı zamanda güncel ekonomik projeksiyonlar yayımlayacağı öngörülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında İran çatışmasının ne kadar süreceğini ve büyüme ile enflasyona etkisini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu vurgulayacağı tahmin ediliyor. KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, Fed'in ikili görevlerinin rakip görevlere dönüştüğü durumlarda tartışma yaşanması gerektiğini söyledi.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistler, Fed'in bu yıl için iki adet çeyrek puanlık faiz indirimi öngördüğünü bekliyor. Bu rakam, aralık ayındaki tahminlerin üzerinde kalıyor.

Ocak toplantısından bu yana açıklanan veriler, Orta Doğu çatışması petrol fiyatlarını yükseltmeden önce de enflasyonun yüksek kaldığını gösterdi. İşgücü piyasasına ilişkin veriler karışık bir tablo ortaya koydu: Güçlü bir Ocak raporunun ardından Şubat'ta beklenmedik bir istihdam düşüşü geldi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı sonrası açıklamasında İran çatışmasına yer vermesi bekleniyor. Fed Valisi Stephen Miran, yetkililerin bu hafta faizi sabit bırakması halinde karşı oy kullanacağını 6 Mart'ta açıkladı. Guvernör Christopher Waller ve Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da faiz indiriminden yana oy kullanabilir.

Powell'ın Mayıs'ta sona erecek başkanlık görevinin ardından Fed'de kalıp kalmayacağı da merak konusu. Cumhurbaşkanı Donald Trump, Powell'ın yerine eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ı aday gösterdi. Warsh'ın Senato onayı ise Kuzey Carolina'lı Cumhuriyetçi Thom Tillis tarafından engelleniyor.