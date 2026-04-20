Belçika'da ekonomik veriler alarm veriyor



Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan itibaren durgunluk yaşamaya başlayan Belçika ekonomisi, Orta Doğu'daki son çatışmalardan sonra giderek derinleşen ekonomik bir daralma yaşıyor. Federal Ekonomi Hizmetleri’nin yayınladığı son rapora göre, Belçika’nın ihracatı yüzde 4 oranında geriledi. Bu düşüş, ülkenin uluslararası ihracat sıralamasında 19’uncu sıraya gerilemesine ve küresel pazar payının yüzde 1,8’e düşmesine yol açtı.

Mart ayında bin 206 şirket iflas etti

Belçika resmi istatistik kurumu Statbel tarafından yayınlanan verilere göre ise, başka bir olumsuz dalga ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Statbel'in son verilerine göre, Belçika’da mart ayında bin 206 şirket iflas etti. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 25,4’lük bir artış anlamına geliyor. Bu oran yıllara göre aynı dönemlerle kıyaslandığında 2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

İnşaat sektörü tarihi iflas rekoru kırdı

İflas dalgası özellikle inşaat, perakende, bilgi ve iletişim teknolojileri, profesyonel hizmetler ve diğer hizmet sektörlerinde yoğunlaştı. İnşaat sektörü mart ayında 273 iflasla kendi tarihi rekorunu kırdı. İflaslarla birlikte mart ayında toplam 2 bin 948 kişi işini kaybetti. Bu seviye 2019’dan bu yana ilk kez kaydedildi. Küçük bir ülke olan Belçika için bu veriler ekonominin alarm vermesi olarak değerlendiriliyor.

Yapısal reformlar gerekiyor

Uzmanlara göre bu veriler, Belçika sanayisinin üretim zincirlerinde AB dışı ülkelerin payının son yıllarda belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Bu durum Belçika’nın küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu güçlendirdi ancak aynı zamanda ülkeyi dış şoklara ve jeopolitik gerilimlere karşı daha hassas hale getirdi.

Uzmanlar, Belçika ekonomisinin 2026’ya zayıflayan ihracat, artan dış bağımlılık ve rekor seviyeye çıkan iflaslar üçlüsünün baskısı altına girmesi karşısında rekabet gücünü koruyabilmesi için yenilikçilik, üretkenlik ve mali disiplin alanlarında yapısal reformların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.