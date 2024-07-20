Berkshire 1,48 milyar dolarlık BofA hissesi sattı

Reuters'a göre, Warren Buffet'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway'in yaklaşık 33,9 milyon Bank of America hissesini yaklaşık 1,48 milyar dolara sattığı söyleniyor. Reuters'ın haberine göre satışın ardından Berkshire'da yaklaşık 999 milyon BofA hissesi kaldı.

Wells Fargo & Co ve JPMorgan Chase gibi birçok başka bankaya da yatırım yapan Berkshire, BofA'nın en büyük hissedarlarından biri.

Holding, 2011 yılında Bank of America'ya yatırım yapmaya başladı. Birçok yatırımcının, bankanın sermaye ihtiyaçları konusunda endişe ettiği bir dönemde 5 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi ve 700 milyon adi hisse senedi satın aldı.