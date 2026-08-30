Berkshire Hathaway S&P 500’ün gerisinde kaldı: Yatırımcılar nakit ve liderlikten endişeli

Warren Buffett, 96. yaş gününe yaklaşırken Berkshire Hathaway’deki etkisini sürdürmeye devam ediyor. CEO’luk görevini bırakmış olsa da şirketin başkanlığını yürüten Buffett, önemli yatırım kararlarında aktif rol alıyor. Son çeyreklerde Alphabet’e yapılan 36,6 milyar dolarlık dev yatırımın arkasındaki isimlerden biri de Buffett oldu.

Ancak bu dev hamleler yatırımcıları tam anlamıyla memnun etmiş değil. İkinci çeyrek kazanç raporunun ardından 10 Ağustos’ta 537,74 dolar ile en yüksek seviyesini gören B sınıfı hisseler, Cuma günü 505,00 dolardan kapanış yaptı. Yıl başından bu yana yalnızca %0,5'lik bir artış gösteren hisse, %12,7 yükselen S&P 500 endeksinin 12,2 puan gerisinde kaldı.

Barron’s’a göre Berkshire hisseleri neden yavaşladı?

Barron’s analistlerine göre Berkshire Hathaway hisselerinin son dönemde ivme kaybetmesinde birkaç önemli faktör etkili oluyor. Yeni CEO Greg Abel’in yönetiminde şirketin nasıl bir strateji izleyeceğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden olurken, Berkshire’ın elinde bulunan devasa nakit rezervlerini daha agresif şekilde değerlendirmemesi de dikkat çekiyor. Şirketin uzun süredir temettü ödememesi ve 100 milyar doların üzerinde değere sahip büyük bir satın alma gerçekleştirememesi de hisselerdeki performansı sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Donald Trump’ın yatırım portföyünde Berkshire Hathaway dikkat çekiyor

Berkshire Hathaway, ABD Başkanı Donald Trump’ın yatırım portföyünde de öne çıkan varlıklar arasında yer alıyor. ABD Hükümet Etik Ofisi’nin haziran ayı mali bildirimine göre Trump’ın gerçekleştirdiği toplam 1.051 işlemden 5’i Berkshire Hathaway hisseleriyle ilgili oldu. Bu işlemlerin dördünde şirketin B sınıfı hisseleri, birinde ise genel olarak Berkshire Hathaway Inc. yer aldı. Haziran ayında Berkshire hisselerinde 3 alım ve 2 satış gerçekleştiren Trump, özellikle 18 Haziran’daki 1 ila 5 milyon dolar tutarındaki alımların ardından net alıcı konumunda bulundu. Trump’ın 2025 yılı yıllık mali bildiriminde ise portföyündeki Berkshire Hathaway hisselerinin toplam değerinin 1 milyon ila 5 milyon dolar aralığında olduğu belirtildi.

Trump’ın yatırım işlemleri tartışma yarattı

Bloomberg’in binlerce işlemi inceleyerek ortaya koyduğu analizlere göre, bu alım satım kalıpları genellikle endeks bazlı ve otomatikleştirilmiş portföy yönetimi stratejilerini işaret ediyor. Açıklamalar, Trump Organizasyonu’nun üçüncü taraf finans kuruluşlarıyla çalıştığını ve bu işlemlerin başkan ya da ailesinin müdahalesi olmadan bağımsız olarak yürütüldüğünü doğruluyor.

Buna karşın eleştirmenler; başkanların, üst düzey yöneticilerin ve Kongre üyelerinin çıkar çatışması algısının önüne geçmek adına bireysel hisse senedi sahibi olmalarının tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyor.