Berkshire/Munger: ABD bankaları sorunlu kredilerle dolu

99 yaşındaki ünlü yatırımcı Charlie Munger, ABD ticari emlak piyasasında bir sorun olduğuna inandığını belirtti.

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın şirketi Berkshire Hathaway'ın Başkan Yardımcısı olan ve dünyanın en önde gelen yatırımcıları arasında gösterilen Charlie Munger, Financial Times'a verdiği bir röportajda, ABD bankalarının sorunlu kredilerle dolu olduğunu ve emlak fiyatları düştükçe savunmasız kalacaklarını söyledi.

Munger Berkshire Hathaway'ın kriz zamanlarında Amerikan bankalarını destekleme geçmişine rağmen, şirketinin bankacılık sektöründeki riskleri azaltmak için bu sefer pasif kalacağını belirtti. Bunun yanı sıra, Munger ticari emlak piyasasının çoğunun artık iyi olmadığını ve birçok sorunlu ofis binası, alışveriş merkezi ve mülk bulunduğunu da vurguladı.