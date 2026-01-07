Bernstein: Çin’de otomobil satışları 2026’da düşecek
Bernstein analistleri, yayımladıkları notta Çin’in iç otomobil satışlarının 2026’da yüzde 5 ila 9 arasında gerilemesinin beklendiğini belirtti.
Analistler, üçüncü çeyreğe kadar zayıf talep öngörüyor; bunun nedenleri arasında azaltılan devlet sübvansiyonları ve geçen yılın yüksek karşılaştırma bazının bulunduğunu ifade ediyor.
Toplam toptan otomobil hacminin yüzde 4 ila 8 arasında düşmesi beklenirken, bunun 10 ila 15 yüzde puanlık ihracat artışıyla kısmen telafi edileceği tahmin ediliyor.
Elektrikli araçlara yönelik talep artışının da 2026’da yüzde 10 ila 15 seviyesine yavaşlaması öngörülüyor. Bu oran, 2025’teki yaklaşık yüzde 20’lik büyümenin altında kalacak.