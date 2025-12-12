Bessent: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımı değişecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında konuştu.

Geçmişte finansal sistemi koruma çabalarının ağır ve çoğu zaman mükerrer düzenlemelerle sonuçlandığına değinen Bessent, "Aşırı düzenlemenin zararları, getirilen maliyetlerle sağlanan faydalar arasındaki dengesizlik ve bunun yol açtığı ekonomik durgunluk yeterince hesaba katılmadı. Yönetimimiz bu yaklaşımı değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Bessent, politika yapıcıların düzenleyici ve denetleyici rejimlerin kümülatif yüklerini, bireysel kurallar arasındaki etkileşimleri veya düzenlemelerin modernize edilmemesinin hem dayanıklılığı hem büyümeyi nasıl olumsuz etkilediğini rutin olarak dikkate almadığını dile getirdi.

FSOC'un finansal düzenleme önerilerini ve gelişmeleri izleme yönündeki görevine işaret eden Bessent, aynı zamanda ABD finansal düzenleme çerçevesinin hangi yönlerinin gereksiz yük oluşturduğunu ve hangi alanlarda ekonomik büyümeye zarar vererek finansal istikrarı zayıflattığını değerlendirdiğini anlattı.

Bessent, ekonomik büyüme ve ekonomik güvenlik önceliklerinin, Konseyin gelecekteki önceliklerini belirleme, risk değerlendirme ve düzenleyici ya da denetleyici değişiklikler tavsiye etme yaklaşımına yön vereceğini vurguladı.

FSOC'un bu öncelikleri kurumlar arası çalışma grupları aracılığıyla uygulamaya koyduğunu belirten Bessent, çalışmalar somutlaştıkça kaydedilen ilerlemelere dair güncellemeleri gelecek yıl paylaşacaklarını bildirdi.

Çalışma grupları düzenlemeleri değerlendirecek

Bessent, FSOC'un yıllık raporuna dair mektubunda Konseyin kurduğu çalışma grupları hakkında da bilgi verdi.

Piyasa dayanıklılığına yönelik çalışma grubunun finansal istikrarı etkileyebilecek kırılganlıkları izleyeceğini söyleyen Bessent, aynı zamanda düzenlemelerin piyasalarda bozulmaya veya ekonomik büyüme ve ekonomik güvenliği olumsuz etkileyebilecek maliyetlere yol açıp açmadığını değerlendireceğini dile getirdi.

Bessent, yapay zeka çalışma grubunun da finansal hizmetler sektöründeki kuruluşların yapay zeka teknolojilerini sorumlu bir şekilde benimsemesinin önünde duran düzenleyici engelleri tespit etmek için kamu-özel sektör diyaloğu yürüteceğini kaydetti.