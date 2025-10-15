  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Bessent, kapanmanın günlük maliyetini açıkladı
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, federal hükümetin kapanmasının ekonomiye günde 15 milyar dolara kadar zarar verebileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, başkent Washington'da, CNBC tarafından düzenlenen "Amerika'da Yatırım" forumunda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Amerika'da yatırımı tetiklediğini söyleyen Bessent, "Bizi burada yavaşlatan tek şey hükümetin kapanması." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, hükümetin yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak, kapanmaya neden olmakla suçladığı Demokratları hükümeti yeniden açmaya davet etti.

Kapanmaya rağmen ordunun maaşlarını ödediklerine işaret eden Bessent, Pentagon'un maaşları ödeyebilecek durumda olduğunu anlattı.

Bessent, kapanmanın ekonomiye zarar verip vermediğine ilişkin soru üzerine "Ekonomiye zarar vermeye başladığına dair rakamlar gördüm, belki günde 15 milyar dolara kadar." dedi.

Kapanmanın iş gücü piyasasına da etkisi olabileceğini söyleyen Bessent, çok güçlü olan küçük işletmelerin güveninde bir düşüş gördüklerini kaydetti.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim'de kapanmıştı.

