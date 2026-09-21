Bessent: Tahvil faizleri İran'daki çatışma sona erince gerilemeli

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tahvil faizlerinin denge seviyelerinden saptığını belirterek, İran'daki çatışmanın sona ermesinin ardından faiz oranlarının gerilemesi gerektiğini söyledi.

Bessent, tahvil piyasası ile enerji piyasaları arasındaki korelasyonun olağan dışı derecede güçlü olduğunu ifade etti. Enerji sektöründe bir arz şoku yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip edeceklerini belirten Bessent, çekirdek enflasyonun yükselmediğini ve göstergelerin değişmeden kaldığını söyledi.

Bessent ayrıca piyasalarda likiditenin yetersiz olması nedeniyle repo işlemlerinin büyüklüğünün artırıldığını açıkladı.

Repo işlemlerinin genişletilmesinden bu yana 30 yıllık ABD Hazine tahvili faizlerinde belirgin bir yükseliş görülmediğini kaydeden Bessent, tahvil faizlerinin mevcut durumda denge seviyelerinden saptığını söyledi.

10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5'i aştı

ABD ile İsrail'in İran'a karşı savaşının şubat sonunda başlamasından bu yana 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yaklaşık 100 baz puan yükseldi ve geçen hafta 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerine çıktı.

Bessent, 10 Eylül'de gerçekleştirilen 5 milyar doların üzerindeki 10 ve 20 yıllık tahvil geri alımını "başarılı" olarak nitelendirdi.

Faizlerin işlem sonrasında da yükselmesine ilişkin olarak Bessent, geri alım yapılmasaydı tahvil faizlerinin daha da yukarı çıkabileceğini savundu.

Trump'ın Warsh'a güveni tam

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Kevin Warsh'a faiz artırımları konusunda tam güven duyduğunu söyledi.

Warsh'ın Fed'in görevlerini yerine getirmek için doğru kararları vereceğine inandığını belirten Bessent, merkez bankasının para politikası kararlarına ilişkin güven mesajı verdi.