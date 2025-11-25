Bessent tarih verdi: Trump yeni Fed başkanını ne zaman açıklayacak?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC’ye verdiği röportajda piyasaların merakla beklediği Fed başkanlığı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Noel’den önce yeni Fed başkanını açıklamasının çok yüksek ihtimal olduğunu' ifade etti.

Bessent ayrıca Fed başkanlığı için beş güçlü adayın bulunduğunu söyledi ve mevcut Fed yöneticilerinin faiz oranlarını düşürmeye daha eğilimli göründüğünü belirtti.

Görüşmede ABD–Çin ilişkilerine de değinen Bessent, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump’ın Ukrayna’da barış sürecinin ilerlemesi gerektiği konusunda uzlaştığını söyledi.

ABD’nin Tayvan politikasına ilişkin soruya ise Bessent “Pozisyonumuz değişmedi.” yanıtını verdi.

Bakan, Washington’un Tayvan’ı desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak Pekin’e açık bir mesaj gönderdi.

Trump ve Şi için 2026’da dört zirve planlanıyor

Bessent, iki ülke arasındaki temasların önümüzdeki dönemde artacağını belirterek, Trump ve Şi’nin 2026 yılı içinde dört kez bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı.