Bessent’ten ABD borcu için dikkat çeken mesaj: “Çok hızlı düşürebiliriz”

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Bessent, Pennsylvania Ticaret Odası tarafından pazartesi akşamı düzenlenen etkinlikte ABD ekonomisine ve kamu maliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Borç oranını düşürmeye başlayacağız”

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3’ün oldukça üzerinde büyüdüğünü belirten Bessent, bu büyüme hızının sürdürülebileceğini ifade etti.

Bessent, borç yükünün azaltılmasında ekonomik büyümenin önemine dikkat çekerek, “Önemli olan borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı. Bu eğriyi aşağı doğru çevirmeye ve borç oranını düşürmeye başlayacağız. Bunun çok, çok hızlı gerçekleşebileceğini düşünüyorum” dedi.

Bütçe açığı ve borç azaltılacak

Hazine Bakanı Bessent, hükümetin bütçe açığını ve borcunu azaltma yönündeki çalışmaların, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump yönetiminin tarifelerine ilişkin şubat ayında verdiği karar öncesinde de başladığını söyledi.

Bessent, söz konusu kararın ardından Hazine'nin yaklaşık 180 milyar dolarlık tarife gelirini tahsil etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun tekrar yaşanmayacağını ifade etti.

“Bu bir daha olmayacak ve açığı ve borcu azaltmaya devam edeceğimizi düşünüyorum” diyen Bessent, ABD'nin mali dengelerini iyileştirme hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Avrupa’dan Çin’e karşı güçlü adım sinyali

Bessent ayrıca pazartesi günü Avrupalı bir mevkidaşıyla görüştüğünü açıkladı. Avrupa ülkelerinin Çin’e karşı ABD’nin uyguladığı “tarife duvarına” benzer şekilde güçlü önlemler alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Bessent, ticaret politikalarında daha sert adımların gündeme gelebileceğine işaret etti.