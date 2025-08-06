Beyaz Saray Danışmanı'ndan Fed'e sert eleştiri

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett, Çarşamba günü Fox Business'a verdiği bir röportajda, "Fed'in son birkaç yıldaki hareketlerine bakarsanız, siyaseti yetkilerinin önüne mi koyduklarını merak edebilirsiniz" dedi.

Hassett, Fed'in geçen Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce faiz oranlarını düşürme kararını ve bu yıl sabit tutma kararını partizanlığın kanıtı olarak gösterdi.

ABD Merkez Bankası, Eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan, işgücü piyasasının hızla zayıflama belirtileri gösterdiği seçim sonrasında ise iki kez 25'er baz puan daha düşürdü.

Fed politika yapıcıları, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarının enflasyonu yeniden alevlendirebileceği endişelerini gerekçe göstererek sene başından bu yana faiz oranlarını değiştirmedi. Fed yetkilileri, açıklamalarında partizan politikaları dikkate aldıkları iddialarını sürekli olarak reddetti.

ABD Başkanı Trump, faiz oranlarını düşürmediği için Fed'i sıkça eleştiriyor. Hükümetin ekonomik verilerinin geçerliliğini sorgulayan Trump, Temmuz ayına ilişkin zayıf gelen istihdam raporunun ardından Çalışma İstatistikleri Bürosu Başkanı Erika McEntarfer’i görevden aldı.

Trump'ın, Mayıs ayında başkanlık görevi sona erecek olan Jerome Powell'ın yerine aday olduğunu söylediği Hassett, McEntarfer'in görevden alınmasını savundu. Ayrıca, Powell'ın Fed'in faiz belirleme komitesinde partizan bir ayrışmayı engelleyemediğini de belirtti.

Hassett, "Fed'in işsizlik ve enflasyon gibi ikili görevlerine odaklanan tarafsız bir kurul olması gerekiyor. Ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir partizan ayrışma olduğunda, liderliğin başarısız olduğunu anlarsınız" yorumunu yaptı.

Fed liderliğinin görevinin tarafsız bir fikir birliği sağlamak olduğunu söyleyen Hassett "Şu anda gördüğümüz bu değil ve bu yüzden yönetim kurulunun değişmesi gerekecek." dedi.

Hassett ayrıca Trump'ın Fed'deki görevi talep etmesi halinde kabul edeceğini belirtti. Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu söylemişti.