Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Nvidia'nın "Blackwell" olarak bilinen en gelişmiş yapay zeka çipini Çin'e satamayacağını söyledi.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil." dedi.

Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

