Beyaz Saray söz verdi: Açığa satış işlemleri izlenecek

ABD'deki bölgesel bankaların hisselerinde son zamanlarda yaşanan oynaklık, federal ve eyalet yetkilileri arasında piyasa manipülasyonu olasılığına yönelik endişelere neden oldu.

Analitik şirketi Ortex'e göre, açığa satış yapan satıcılar sadece Perşembe günü belirli bölgesel bankalara karşı oynayarak 378,9 milyon dolarlık kağıt üzerinde kâr elde etti.

Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray, sağlıklı bankalar üzerindeki açığa satış baskılarını izleme sözü verdi.

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin durumu yakından izlediğini ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından olası her türlü önlemin alınacağını söyledi. Kaynaklar, sektördeki güçlü temeller ve yeterli sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, artan açığa satış faaliyeti ve hisselerdeki oynaklığın federal ve eyalet düzenleyicileri tarafından yoğunlaşan bir incelemeye tabi tutulduğunu ifade etti.