Beyaz Saray: Trump haksız ticarete karşı yeni tarife planı açıklayacak

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sözcü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın "gururla" adlandırdığı gibi çarşamba gününün ABD'de "kurtuluş günü" olacağını söyledi.

Kabine üyelerinin Beyaz Saray'da düzenlenecek ve karşılıklı tarifelerin açıklanacağı toplantıya katılacağını belirten Leavitt, "Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor." dedi.

Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret ederek, "Bu durum, Amerikan ürünlerinin bu pazarlara ithal edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor ve son yıllarda birçok Amerikalının işini kaybetmesine neden oldu." diye konuştu.

"Şu anda herhangi bir muafiyet yok"

Artık "mütekabiliyet zamanı" olduğunu vurgulayan Leavitt, açıklanacak karşılıklı tarifelerin ABD halkına adil davranılmasını sağlayacağını ifade etti.

Leavitt, çarşamba günü asıl hedefin ülke bazlı tarifeler olduğunu, Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Çiftçiler için bu tarifelerde muafiyet sağlanmasının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna Leavitt, "Şu anda herhangi bir muafiyet yok." yanıtını verdi.

Leavitt, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.