Beyaz Saray/Brainard: Bankacılık sistemi 'sağlam' ve ' istikrarlı'

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Lael Brainard, geçtiğimiz ay iki bankanın iflası ile sonlanan 'bankacılık' krizine rağmen ABD'de bankacılık sisteminin 'sağlam' ve ' istikrarlı' olmaya devam ettiğini ifade etti. Bununla beraber yatırımcılara riskleri etkin bir şekilde yönettiklerini göstermeyen kurumların piyasa baskısı altına girebileceğini de ifade etti.

Bu yıl daha fazla banka iflası olup olmayacağı sorusuna. ise Brainard, banka yöneticilerinin son dönemdeki streslere yanıt verdiğini, bilançoları desteklediklerini, mudileri ve yatırımcıları "iyi bir stratejiye sahip olduklarına ve riski etkin bir şekilde yönettiklerine" ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Goldman'dan kredi yorumu: Hayali azalma endişe verici değilKüresel Ekonomi