Beyaz Saray’dan ABD ekonomisi için yüzde 4 büyüme beklentisi

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Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD ekonomisinin güçlü büyüme patikasında olduğunu ancak dış kaynaklı gelişmelerin yönetimin en az yüzde 3 büyüme hedefini sekteye uğratabileceğini söyledi.

Hassett, verimlilik ve ücretlerdeki kazanımlar dikkate alındığında ekonominin, dışarıdan bir bozulma yaşanmaması halinde yüzde 3 yerine yaklaşık yüzde 4 büyümesi gerektiğini belirtti.

Baz senaryo yüzde 4 büyüme

New York Ekonomi Kulübü'nde pazartesi günü konuşan Hassett, "Ekonomik büyüme yüzde 3 yerine yüzde 4 civarında seyretmeli" dedi. Hassett, bunu "dış dünyadan herhangi bir bozulma olmaması" varsayımına dayanan baz senaryosu olarak tanımladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent dahil yönetim yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın mevcut görev süresi boyunca gayrisafi yurt içi hasılada sürdürülebilir yüzde 3 büyüme hedefini dile getirirken, özel sektör ekonomistleri büyümenin yüzde 2'ye daha yakın olmasını bekliyor.

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış son çeyreklerde GSYH büyümesini desteklerken, ekonomistler iş gücü artışındaki yavaşlamayı büyümenin önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriyor.

Bütçe açığı hedefinde de belirsizlik

Hassett, Bessent'in ortaya koyduğu bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'e indirme hedefinin de bazı gelişmeler nedeniyle sekteye uğrayabileceğini ifade etti.

Trump'ın görev süresinin sonunda bütçe açığının yüzde 3'e düşürülüp düşürülemeyeceği sorulan Hassett, bunun "mücbir sebep" niteliğinde gelişmelerin önlerine çıkıp çıkmayacağına bağlı olacağını söyledi.