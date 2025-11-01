Beyaz Saray'dan açıklama: Çin nadir toprak ve çip soruşturmalarını durduruyor

Cumartesi günü yapılan duyuru, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in bu hafta başında vardığı anlaşmanın ayrıntılarını içeren bir bilgi notuyla paylaşıldı.

Anlaşma nadir toprak ihracatında kolaylık getiriyor

Anlaşmaya göre Çin, nadir toprak elementleri, galyum, germanyum, antimon ve grafit ihracatı için genel lisanslar verecek. Bu adım, Çin’in daha önce Nisan 2025 ve Ekim 2022’de uygulamaya koyduğu ihracat kontrollerinin fiilen kaldırılması anlamına geliyor. Washington yönetimi de bu gelişmeye karşılık olarak, Trump döneminde uygulanan karşılıklı tarifelerin bir kısmını bir yıl süreyle askıya alacak ve Kasım ayında planlanan yüzde 100 oranındaki yeni tarifeleri durduracak.

Liderler ilişkileri istikrara kavuşturdu

Trump ile Şi Jinping arasında gerçekleştirilen zirve, ABD başkanının ikinci dönemindeki ilk yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti. Bloomberg HT'nin aktardığına göre görüşmede, son yıllarda küresel piyasalarda belirsizlik yaratan ticaret savaşının ardından ilişkilerin istikrara kavuşturulması yönünde adımlar atıldı. Beyaz Saray açıklamasına göre Çin, nadir toprak mıknatıslarına yönelik kontrolleri durduracak, buna karşılık ABD de Çinli şirketlere uyguladığı bazı kısıtlamaları kaldıracak.

Tarım ürünleri ve gümrük vergilerinde uzlaşma

Anlaşmanın ekonomik boyutunda, ABD’nin fentanil ile ilgili gümrük vergisini yüzde 20’den yüzde 10’a indirmesi yer aldı. Pekin yönetimi de buna karşılık olarak Amerikan soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri alımlarına yeniden başlayacak. ABD, Çin’in bu yıl 12 milyon ton, gelecek üç yılda ise her yıl en az 25 milyon ton soya fasulyesi satın alacağını açıkladı. Başkan Trump, Çin’in fentanil üretimi ve ihracatına yönelik baskısını sürdürmesi halinde, söz konusu ürünlerle ilgili tüm gümrük vergilerini kaldırmayı planladığını belirtti.