Beyaz Saray'dan 'batık bankalar' açıklaması

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının ardından mevduat sahiplerini korumak için alınan önlemlerin yanı sıra, Beyaz Saray'ın First Republic Bank ve diğer küçük bankalardaki gelişmeleri dikkatle izlediğini söyledi.

Yetkili, diğer bölgesel bankalarda risk olup olmadığı sorusu üzerine, ABD bankacılık sisteminin şu anda iyi bir konumda olduğunu ve mevduat sahiplerinin fonlarının korunacağına güvenmeleri gerektiğini belirtti.

Yetkili, "Bu süreci doğru bir şekilde yönettiğimizden emin olmak için çok zaman harcıyoruz. Beyaz Saray, SVB ile hemen hemen aynı büyüklükteki diğer bankalardaki olası sorunlar hakkında Hazine ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu ile yakın temas halinde" dedi.



