Beyaz Saray'dan faiz kararı öncesi Fed mesajı: Trump karara saygı gösterecek
Beyaz Saray, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde para politikasına ilişkin mesaj verdi. Yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın Fed'in alacağı karara saygı göstereceği belirtildi.
Fed'in kritik faiz kararı öncesinde Beyaz Saray'dan para politikasına ilişkin açıklama geldi.
Açıklama, Beyaz Saray'da ekonomi politikalarından sorumlu en üst düzey isim olan Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten geldi. Beyaz Saray'ın ekonomi başdanışmanı olarak görev yapan Hassett, Başkan Donald Trump'ın Fed'in çarşamba günü alacağı karar ne olursa olsun buna saygı duyacağını söyledi.
Piyasalarda faiz artışı beklentisi öne çıkıyor
Piyasalarda Fed'in bu toplantıda faiz artırımına gitmesi beklenirken, yılın ilerleyen döneminde ikinci bir faiz artırımının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Faiz kararına ilişkin beklentiler artarken, gözler çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamaya çevrildi.
Fed'in bağımsızlığı vurgusu
Hassett'in verdiği mesaj, Beyaz Saray'ın Fed'in bağımsızlığına müdahale etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Açıklama, karar öncesinde Beyaz Saray ile Fed arasında bir gerilim olmayacağı mesajı olarak algılandı.