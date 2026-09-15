Beyaz Saray'dan faiz kararı öncesi Fed mesajı: Trump karara saygı gösterecek

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Fed'in kritik faiz kararı öncesinde Beyaz Saray'dan para politikasına ilişkin açıklama geldi.

Açıklama, Beyaz Saray'da ekonomi politikalarından sorumlu en üst düzey isim olan Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten geldi. Beyaz Saray'ın ekonomi başdanışmanı olarak görev yapan Hassett, Başkan Donald Trump'ın Fed'in çarşamba günü alacağı karar ne olursa olsun buna saygı duyacağını söyledi.

Piyasalarda faiz artışı beklentisi öne çıkıyor

Piyasalarda Fed'in bu toplantıda faiz artırımına gitmesi beklenirken, yılın ilerleyen döneminde ikinci bir faiz artırımının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Faiz kararına ilişkin beklentiler artarken, gözler çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Fed'in bağımsızlığı vurgusu

Hassett'in verdiği mesaj, Beyaz Saray'ın Fed'in bağımsızlığına müdahale etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Açıklama, karar öncesinde Beyaz Saray ile Fed arasında bir gerilim olmayacağı mesajı olarak algılandı.