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Beyaz Saray'dan iPhone açıklaması: Üretimi ABD'de yapılabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ticaret politikalarına atıfta bulunarak iPhone üretimi için gerekli emek ve iş gücüne sahip olduklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'dan iPhone açıklaması: Üretimi ABD'de yapılabilir
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen yeni dış ticaret politikalarına değinen Leavitt, iPhone üretiminin ABD'ye dönebileceğini işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel üretimden yapay zekaya kadar üretimin her türü ile ilgilendiğine dikkat çeken Leavitt, iPhone üretimi için gerekli olan emek ve iş gücüne sahip olduklarını dile getirdi.

Karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a ulaştığını belirten Leavitt, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Leavitt, Trump'ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve yönetimine ulaşarak anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktardı.

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