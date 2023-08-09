BGN Energy, Kanadalı MEC'in %20'sini satın aldı

BGN Energy'den yapılan açıklamaya göre, BGN Energy’nin stratejik büyüme planları çerçevesinde yürütülen satın alma 20 Temmuz 2023'te tamamlandı. Böylece BGN Energy, Mediterra Energy Corporation’ın ikinci en büyük hissedarı oldu.

MEC, %100 hisseye sahip olduğu Komombo İmtiyaz Anlaşması ve Sudr, Matarma ve Asl (SMA) sahaları için Arama ve Üretim Hizmetleri Anlaşması çerçevesinde, Mısır’da, arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca MEC, iki ayrı arama sahasında da %40 ortaklığa sahip.

Bağımsız Değerlendirme Raporuna (CPR) göre MEC, SMA sahalarında 100 milyon varilden fazla geri kazanılabilir petrol rezervi bulunuyor. SMA sahaları Arama ve Üretim Hizmetleri Anlaşması Şubat 2037 tarihine kadar geçerli. SMA ve Komobo sahalarındaki toplam üretim şu anda günde yaklaşık 17.000 varil petrol civarında.

BGN Energy İcra Kurulu Başkanı Murat Özgül satın alma ile ilgili şunları söyledi:

“Mediterra Energy Corporation'daki hisse alım sürecini tamamladığımız için mutluyuz. Bu anlaşma ile, BGN Energy olarak geliştirme fırsatları ve büyüme potansiyeline sahip Mısır'daki SMA ve Komombo sahalarına erişim ve Mısır Hükümeti ile heyecan verici bir işbirliği fırsatı sağlamış bulunuyoruz. Böylece, BGN Energy açısından enerjiyi ekonomik olarak verimli, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde üretme hedefimizi bir adım daha ileriye taşıdığımız önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oluyoruz.”