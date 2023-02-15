Biden, Fed'den Brainard'ı baş ekonomi danışmanı olarak atadı

ABD Başkanı Joe Biden'a son iki yıldır ekonomi politikalarında yardımcı olan Brian Deese'in Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğünden ayrılmasının ardından bu göreve getirilecek isim belli oldu.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, halihazırda Fed Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Lael Brainard'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yapacağı bildirildi.

Böylece Brainard, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü görevine getirilen ikinci kadın oldu.

Açıklamada, Biden'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı olarak da Jared Bernstein'ı aday göstereceği kaydedildi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Bharat Ramamurti'nin Stratejik Ekonomik İletişim Danışmanı olarak atandığı belirtilen açıklamada, Ekonomik Danışmanlar Konseyi Üyesi olarak görev yapan Heather Boushey'nin ise ABD'de yatırımların teşvik edilmesine yönelik bir mekanizma olan "Invest in America"da Başekonomist olacağı aktarıldı.

Açıklamada, ABD Çalışma Bakanlığında Başekonomist olan Joelle Gamble'ın da Ulusal Ekonomi Konseyi Direktör Yardımcılığına atandığı belirtildi.

Brainard'ı "ülkenin önde gelen makroekonomistlerinden biri" olarak nitelendirdi

Biden, söz konusu atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak atanan Lael Brainard'ın ülkenin önde gelen makroekonomistlerinden biri olduğunu kaydetti.

Brainard'ın daha önce ABD Hazine Bakanlığı ve Fed gibi kurumlarda görev yaptığına işaret eden Biden, Brainard'ın ekonomi kurumlarında hizmet etmiş güvenilir biri olduğunu ve ekonominin insanları nasıl etkilediğini anladığını belirtti.

Biden, son 2 yılda ekonomi stratejisinin Amerikan halkı için "tarihi sonuçlar" verdiğini belirterek "Bu ekip, tarihi ekonomik toparlanmamızın istikrarlı büyümeye geçişini yönetirken bu stratejiyi uygulamaya kararlı olacaktır." ifadesini kullandı.