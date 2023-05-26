Biden ve McCarthy borç tavanı konusunda anlaşmaya yakın

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, çoğu üründe harcamaları sınırlamak ve 31.4 trilyon dolar büyüklüğündeki borç tavanını iki yıllığına yükseltmek için anlaşmaya varmaya yaklaştı.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, henüz imzalanmamış anlaşmanın ordu ve gazilere yönelik isteğe bağlı harcamaları artırırken zorunlu savunma harcamalarını bu yılki mevcut seviyelerde tutacağını söyledi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynağa göre nihai anlaşma, hükümetin konut ve eğitim gibi isteğe bağlı programlara harcayabileceği toplam miktarı belirleyecek ancak bunu tek tek kategorilere ayırmayacak. Bir diğer kaynağa göre de, iki taraf toplamda 1 trilyon doları aşacak bir rakam üzerinde anlaşmış durumda.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesi durumunda Hazine'nin 1 Haziran'da ödeme yapamayacak duruma gelebileceği uyarısında bulunmuştu.