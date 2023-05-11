Biden'dan 'resesyon' uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerini, borçlanma tavanı konusunda sunduğu teklife destek vermemeleri halinde ABD ekonomisinin resesyona girmesi riski olduğu yönünde uyardı.

Cumhuriyetçileri 31,4 trilyon dolar olan federal borçlanma tavanını artırmak konusunda hızla hareket etmeye çağıran Biden, bunun yapılmaması halinde ABD ekonomisinin binlerce istihdamın kaybedilmesine yol açacak bir resesyona girmesi riski olduğunu söyledi.

Westchester Community College'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Başkan Biden, bir temerrüdün söz konusu olması halinde ABD ekonomisinde pandemi sonrasında geldiği seviyelerin zarar göreceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçilerin engel olmaları halinde uygulanamayacak programları da listeledi.

Biden, "Tüm bu riski almanın, bir resesyon tehdidi yaratmanın ve Amerikan'ın dünyadaki duruşunu baltalamanın zamanı değil. Cumhuriyetçilerin tehditleri tehlikeli ve anlamsız" diye konuştu.