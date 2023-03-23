Bill Ackman: Mevduat çıkışı hızlanabilir

New York merkezli hedge fonu Pershing Square Capital Management'ın kurucusu ve CEO'su Bill Ackman, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın tüm mevduatların garanti altına alınması konusunda ilgili geri adım atması ve Fed'in politika faiz oranını yükseltmesinin ardından bankalardan mevduat çıkışlarında hızlanma beklediğini bildirdi.

Ackman, "Mevduat çıkışları hemen hızlanmazsa şaşırırım. Kanamayı durdurmak için sistem çapında geçici bir mevduat garantisi gerekiyor. Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, küçük bankalara verilen zarar o kadar kalıcı olur ve müşterilerini geri getirmek o kadar zor olur." ifadelerine yer verdi.





