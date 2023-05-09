Bill Gross: Tahvil ve bonolar yatırım için fırsat sunuyor

Pacific Investment Management Co'nun eski baş yatırım sorumlusu Bill Gross, ABD hükümetinin borç tavanı sorununun sonunda çözüleceğini umarak kısa vadeli Hazine bonoları satın almayı önerdi.

Gross, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu yaşananlar çok mantıklı değil bu yüzden bu tip olaylar her zaman çözülür. Bu yüzde 100 bir şans değil ama bence çözülür" dedi. Gross, borç tavanı sorununun uzun vadede çözüleceğine inanıyor ancak kısa vadede belirsizlik olduğunu belirtiyor.

Gross, daha az ilgili olan yatırımcılara bir aylık veya iki aylık Hazine bonolarını daha uzun vadeli Hazine bonolarından çok daha yüksek faizle almaları tavsiyesinde bulundu. Hazine bonoları, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilir ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından ihraç edilir