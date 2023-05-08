BioNTech'in kârı ilk çeyrekte yüzde 86 azaldı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azalarak 502,2 milyon euroya düştü. BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar euroluk kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 euro olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,05 euroya indi.

BioNTech'in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 1,3 milyar euroya geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 6,4 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde COVID-19 aşılarının tedarikinden ve satışından elde edilen düşük gelirinden kaynaklandığı belirtildi.

COVID-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yaklaşık 5 milyar euro olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Mayıs'ta Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir "halk sağlığı acil durumu" olarak sona erdiğini duyurmuştu.