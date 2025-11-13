  1. Ekonomim
Bir dönem kapandı: 238 yıllık “penny” basımı resmen sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık iki buçuk asırdır dolaşımda olan 1 sentlik madeni para, yani “penny”, çarşamba günü son kez üretildi.

ABD Darphanesi, son yasal tedavüldeki penny’nin Philadelphia tesisinde basıldığını duyurdu. Böylece Trump yönetiminin altı ay önce aldığı karar resmen uygulanmaya başladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Haznedarı Brandon Beach, tarihi son penny’nin basımına tanıklık etti. Darphane, bundan sonra basılacak yeni penny’lerin yalnızca koleksiyon amaçlı olacağını ve sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı.

Haznedar Beach, “Bugün penny’ye veda ediyoruz ancak açık söyleyeyim; hala yasal para. Mağazalarda ve perakende noktalarda kullanabilirsiniz” dedi. Son üretilen iki penny’nin ise açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Maliyeti değerinin dört katı

ABD Bankacılar Birliği’ne göre hâlâ dolaşımda yaklaşık 250 milyar penny bulunuyor. Ancak Başkan Donald Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada penny üretiminin mali açıdan anlamsız hale geldiğini söylemişti.

Trump, “Bir penny üretmek bize 2 sentten fazla maliyet çıkarıyor. Bu büyük bir israf” ifadelerini kullanmış ve darphaneye üretimi durdurma talimatı vermişti.

1787’den 2025’e uzanan uzun tarih

Resmi adıyla “cent”, ilk olarak 1787’de Benjamin Franklin’in tasarladığı güneş saati figürüyle basıldı. 1793’te Darphane üretimi devraldı. O dönemki penny bakırdan üretilmişti ve “Flowing Hair” tasarımıyla tanındı.

1850’li yıllarda tasarım birkaç kez değişti; önce kartal ve çelenk figürleri kullanıldı, ardından 1859’da “Indian Head” modeli basıldı. 1909’da ise Başkan Abraham Lincoln’ün profili tasarıma eklendi ve günümüze kadar bu biçimde kaldı.

Yıllık 56 milyon dolar tasarruf

ABD Darphanesi, penny üretiminin durdurulmasıyla vergi mükelleflerinin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceğini açıkladı. Penny, dolaşımda kaldığı sürece yasal para sayılmaya devam edecek.

Ancak ekonomik değeri neredeyse yok. 1896’da ortaya çıkan “penny candy” bile artık bir penny ile alınamıyor. Buna karşın kültürel değeri sürüyor. ABD’de hâlâ “penny sıkmak”, “cennetten düşen pennies” ve “penny wise, pound foolish” gibi deyimler günlük dilde yerini koruyor.

