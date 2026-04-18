Bir dönemin 'kült' markasıydı: Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Londra merkezli burger markası MEATliquor, artan enerji, kira ve hammadde maliyetlerinin baskısı altında finansal darboğaza girerek kayyum yönetimine devredildi.

Şubelerinin çoğunu kapattı

Şirket, geçtiğimiz ay Londra’daki 8 şubesinin 5’ini kapatma kararı aldı, markadan geriye yalnızca 3 şube kaldı. Bazı lokasyonların tamamen kapatıldığı, kalan noktaların ise faaliyetlerini sınırlı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Markanın kurucusu: 'Sektörde birçok işletme benzer durumda'

Cnbc-E'de yer alan habere göre markanın kurucularından Scott Collins, maliyet baskısının boyutuna dikkat çekerek, “KDV, kira, et ve enerji maliyetlerine jeopolitik gelişmeler ve grevler de eklendi. Sektörde birçok işletme benzer durumda” dedi.

Sokaktan küresel markaya dönüştü, şimdi de küçülüyor

2009 yılında bir sokak lezzeti girişimi olarak yola çıkan MEATliquor, kısa sürede büyüyerek uluslararası bir zincire dönüştü ve en parlak döneminde 13 şubeye ulaştı. Ancak mevcut tabloda marka ciddi bir küçülme sürecine girdi.

Sektörde domino etkisi

Fast food sektöründeki daralma yalnızca MEATliquor ile sınırlı değil. Patty & Bun da şubelerinin önemli bölümünü kapatma kararı alırken, Five Guys’ın Avrupa operasyonlarında zararların arttığı belirtiliyor. Daha önce Gourmet Burger Kitchen (GBK) gibi markalar da benzer süreçlerden geçmişti.