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Avrupa’dan ABD’ye 21 milyar Euroluk vergi misillemesi!

Çin’den sonra ABD’nin gümrük vergilerine bir cevap da Avrupa’dan geldi. AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euroluk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.

Haber Merkezi
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Avrupa’dan ABD’ye 21 milyar Euroluk vergi misillemesi!
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ABD’de Trump’ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerine Çin’den misilleme gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği de Trump'ın gümrük vergilerinin intikamını alıyor. AB ülkeleri 20 milyar Euro’dan fazla misillemeyi onayladı.

Avrupa Birliği üyeleri, gümrük vergilerine tabi olacak ABD mallarının ilk listesini onaylayarak bloğa önümüzdeki hafta bazı ürünlere vergi uygulama yetkisi verdi.

AB'nin 27 üyesi çarşamba günü yaptıkları oylamada, üye ülkelerden gelen geri bildirimlerin ardından değiştirilen orijinal listenin üzerinde yeniden çalışılmış yeni bir versiyonunu kabul etti. Soya fasulyesinden portakal suyuna kadar bir dizi ürün AB'nin ateş hattında yer alıyor. Amerikan viskisi, bloğun içecek üreticilerini korumayı amaçlayan bir hamleyle listeden çıkarıldı.

Vergiler 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek

Oylama, üye ülkeler adına AB ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu'nun, ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerdeki adaletsiz politikalar olarak gördüğü uygulamalarla başa çıkmak için uygulamaya koyduğu bir dizi vergiye yanıt vermesi için önemli bir engeli ortadan kaldırdı. Komisyon, vergilerin 15 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlanabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "ABD'nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi halinde bu karşı tedbirler herhangi bir zamanda askıya alınabilir" dedi.

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